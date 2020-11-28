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  • Yaşanan bolluk fiyatlara yansıdı: Hamsinin kilosu 5 liraya düştü
28 Kasım 2020 Cumartesi 09:56 | Son Güncelleme:

Yaşanan bolluk fiyatlara yansıdı: Hamsinin kilosu 5 liraya düştü

Yaşanan bolluk fiyatlara yansıdı: Hamsinin kilosu 5 liraya düştü
DHA

Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte hamside bolluk yaşanıyor. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği hamsinin kilosu 5 liraya kadar geriledi.

Karadeniz'de hamside yaşanan bolluk fiyatlara yansıdı. Sofraların vazgeçilmezi hamsi de fiyatlar 5 liraya kadar düştü.

DHA'da yer alan habere göre, Denizlerde başlayan av sezonu ile birlikte balıkçılar, ağlarını sulara bırakmayı sürdürüyor.

Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte daha bol avlanan hamsinin lezzeti de arttı.

KİLOSU 5 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Sofraların vazgeçilmezi olan hamsi de yaşanan bolluğun ardından fiyatlar da geriledi. Kilosu 5 liraya kadar düşen hamsiye vatandaşlar ilgi gösteriyor.

"HAMSİ KAÇMADAN GELİP ALSINLAR"

Trabzonlu balıkçı Yakup Bektaşoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin lezzetinin de arttığını belirterek, "Hamsinin şimdi tam zamanı. Karın da yağması ile birlikte hamsi hem irilendi hem de lezzetlendi. Yemek ve yaz için hamsi tuzlamak isteyenler gecikmesinler. Şu anda hamsi hem bol hem de fiyatı uygun. 5 ila 10 lira arasında tezgahlarda hamsi yer alıyor. Hamsi kaçmadan vatandaşlar gelip alsınlar" dedi.

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