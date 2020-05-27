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  3. Yasak bitti kilometrelerce kuyruk oluştu
27 Mayıs 2020 Çarşamba 07:19 | Son Güncelleme:

Yasak bitti kilometrelerce kuyruk oluştu

Yasak bitti kilometrelerce kuyruk oluştu

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesinin ardından Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, Ankara-Kırıkkale il sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Elmadağ Trafik şube ekipleri Ankara'ya girişlerde araçları tek tek durdurarak uygulama yaptı. Ekipler, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ederek, ateş ölçümlerini yaptı. Seyahat izin belgeleri olmayan araçların kontrol noktasından geçişine izin verilmedi.


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