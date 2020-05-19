Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8799
  • 7,5123
  • 384.059
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yasağa uymayan gençler yol ortasında halay çekti

Yasağa uymayan gençler yol ortasında halay çekti

Yasağa uymayan gençler yol ortasında halay çekti

ANKARA'da çoğunluğunu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğu grup, yol ortasında halay çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir grup genç, sokak ortasında halay çekti. Çoğunluğunu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğu grup, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmayıp ellerinde mendil gibi sallayaran gençler, bir süre halay çekti. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.


Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları tamamlandı

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları tamamlandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kadir Gecesi nasıl dua etmeliyiz? Kadir Gecesi ibadetleri nedir?

N95 maskenin seri üretimine başlandı