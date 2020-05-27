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  3. Yasağa aldırmayıp piknik yapanlar drone görünce kaçtılar
27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:34 | Son Güncelleme:

Yasağa aldırmayıp piknik yapanlar drone görünce kaçtılar

Yasağa aldırmayıp piknik yapanlar drone görünce kaçtılar

Son Dakika Haberleri.. ARNAVUTKÖY'DE sokağa çıkma yasağının son günü, bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak piknik yapıp top oynadı. Kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait sanan vatandaşların kaçışma anları havadan görüntülendi.

Arnavutköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan bazı vatandaşlar, dışarı çıkıp piknik yaptı ve top oynadı. İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kurdukları sahada çocuklarıyla voleybol oynayan vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait zannetti. Bunun üzerine piknik için serdikleri kilimleri toplayıp eşyalarını alan vatandaşlar bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ile çocukların kaçışma anları havadan görüntülendi.

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