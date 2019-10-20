Yasadışı kürtaj komalık etti

İddiaya göre yasal kürtaj süresi geçtiği için devlet hastanesinde bunun mümkün olmadığını belirten Y.E., işlemi Florya’daki özel bir klinikte yapmayı teklif etti. Doktorla bin 800 TL karşılığında anlaşan F. S., ruhtasız klinikteki kürtaj sonrası kalp krizi geçirdi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Genç kadın 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada doktor Y.E., klinik sahibi doktor B.A. ve klinik çalışanı P.K. tutuklandı.