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Yasadışı bahis ağına vurgun

Yasadışı bahis ağına vurgun

Yasadışı sanal kumar oynatan 3 ayrı şebekenin 47 üyesi gözaltına alındı, 30’u tutuklandı. Şebekenin aylık 5 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi.

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı sanal kumar oynatan 3 ayrı şebekeye düzenlediği baskında 47 kişi yakalandı. Bunlardan 30’u tutuklanırken aylık vurgunun 5 milyon lira olduğu ortayı çıktı. Şebekelerden birinin başında bulunan kadın kuaförü Hakan I.’nın sanal kumar oynatmak için belirlediği bazı adamlarına banka hesabı açtırdığı ve bu kişileri maaşlı olarak çalıştırdığı öğrenildi. 

PARALAR YURTDIŞINA GİTTİ

Operasyonda 50 telefon, 51 banka kartı, 1 tabanca, 45 bin 700 lira paraya el konuldu, şüphelilerin hesaplarındaki 400 bin TL’ye bankalara bilgi verilerek bloke koydurulduğu öğrenildi. Şebekelerin paraları yurtdışına gönderildiğini belirtti.

42 MİLYON 274 BİN TL’YE BLOKE KONDU

Polislerin 2019’da düzenlediği baskınlarda, 421 şüpheli gözaltına alınırken, tespit edilen para trafiğinin yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira, şebekelere ait banka hesaplarında bloke konulan paranın ise 42 milyon 274 bin lira olduğu belirtildi.


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