Yaşadıklarım ders olsun, şiddete boyun eğmeyelim!

Izmir’de yaşayan Tuğçe A. (22), üç yıl önce kendisinden 23 yaş büyük, işadamı A.A. (45) ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak 9 ay sonra A.A., Tuğçe’ye sürekli şiddet ve psikolojik baskı uyguladı. Yaşadığı dehşet günlerinden kurtulabilmek için ayrılık kararı alan Tuğçe, bunu kamp için gittikleri Urla’da A.A.’ya söyleyince, hayatını kâbusa çeviren süreç de başladı. A.A., çadırda av tüfeğiyle Tuğçe’ye ateş etti. Yüzü saçmalarla parçalanan genç kız, 15 ameliyat geçirdi. Sağ gözünü kaybetti, yerine protez göz takıldı, doku kayıpları için bacağından alınan parça, gözünün bulunduğu bölgeye nakledildi. Burnu parçalandığı için koku alma duyusunu kaybetti, hayatı kâbusa döndü.

TEHDİTLE EVLENDİ

Kaza sonucu silahın ateş aldığını ileri süren A.A. tutuklandı ama sonra serbest bırakıldı. A.A.'nın tehditlerine dayanamayan Tuğçe, adamla 17 Ağustos 2017’de evlenmek zorunda kaldı. Problemleri devam eden genç kız, bir yandan boşanma davası açtı, bir yandan da yaralanmasıyla ilgili dava açılması için mücadele verdi. A.A. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tuğçe, “Yaşadıklarımın herkese ders olsun. Beni bu hale getiren kişiye

karşı artık susup, korkmayacağım. Sessiz kalmayacağım, mücadelemi sürdüreceğim” dedi.