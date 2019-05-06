Yasa dışı ava rekor ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Aydın, İzmir, Muğla, Balıkesir, Yalova İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri personeli su ürünleri kontrol görevlilerinin katılımı ile Aydın’da yasadışı su ürünleri avcılığına yönelik karayolu, depo ve işleme tesislerinde denetimler düzenlendi. Yapılan denetimlerde yasak trol (şebeke) avcılığı yapıldığı ihbarına konu bölgede kontrol çalışmaları yapıldı. İhbar üzerine Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı, Sarıkemer Jandarma Karakolu ve Kemaldere Jandarma Karakolu ile birlikte harekete geçildi. Yapılan çalışma ile izinsiz bir işletme ile bir adet panelvan araçta toplam 1055 kilogram işlenmiş, 680 kilogram işlenmemiş olmak üzere kaçak yolla avlandığı tespit edilen deniz patlıcanı, yasak dönemde avlanan 7 kilogram yayın ve 3 kilogram sazan ele geçirildi.

Canlı olarak ele geçirilen 680 kg deniz patlıcanı ile yaklaşık 10 kg sazan ve yayın tekrar suya bırakıldı. İşlenmiş durumdaki 1055 kilogram deniz patlıcanı ise insan tüketimine uygun olmadığı tespit edildiğinden, imha edildi. Kaçak olarak avlanan şahıslara, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre 29 bin 282 TL idari para cezası uygulandı.

İHA