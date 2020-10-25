Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 26 Ekim Pazartesi hava durumu tahmini!

Yarınki hava durumu vatandaşların merak ettiği konu başlıkları arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinde 26 Ekim Pazartesi hava durumu tahmini açıklıyor. İşe ya da okula gidecek olan vatandaşlar, yağış varsa yanlarına şemsiye almak istiyor olacak. Yarınki hava durumu nasıl olacak?

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yarınki hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bazı illerde hava durumu şu şekilde:

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BÖLGELERE GÖRE 26 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.