Yarın PTT ve noterler açık mı? 1 Ocak yılbaşında noterler ve PTT kapalı mı?

Yarın PTT ve noterler açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi tatil günlerinde resmi dairelerde işleri olanlar tarafından kurumların açık olup olmadığı araştırılıyor. Yeni yıla girilen 1 Ocak resmi tatil günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık ise resmi tatiller arasında yer almıyor. PTT ve noterde işleri olanlar Yarın PTT ve noterler açık mı? sorusunun yanıtını arıyor. İşte yanıtı..

31 ARALIK'TA PTT AÇIK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için PTT normal mesai saatlerinde hizmet verecek.

1 OCAK'TA PTT AÇIK MI?

Resmi tatillerden biri olan 1 Ocak yılbaşında, resmi ve özel kurumlarla beraber, devlet daireler, okullar vb. kurumlar kapalı olur. Dolayısıyla 1 Ocak 2020 günü PTT'de herhangi bir işlem yapılmayacak.

NOTERLER YARIN ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar yarın yani 31 Aralık’ta normal çalışma saatlerini uygulayacak. Dolayısıyla aynı şekilde bankalar gibi noterler de yarın tam gün açık olacak. Mesai saati bitimine kadar noterden istenilen hizmet kullanılabilecek.

NOTERLER 1 OCAK'TA AÇIK MI?

Ancak 1 Ocak 2020 Çarşamba gününü resmi tatil olması nedeniyle hem bankalar hem noterler ve daha birçok kurum kapalı olacak. Salı günü noterde işlem yapmayan kişiler 2 Ocak 2019 Perşembe gününü beklemek zorunda kalacak.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI OLACAK MI?

Resmi tatillerde nöbetçi noter uygulaması olmaması nedeniyle 1 Ocak 2020 Çarşamba günü nöbetçi kurum olmayacak.