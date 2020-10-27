Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar hizmet verecek mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması sebebi ile 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil yapılacak. Bu nedenle de resmi kurumlar kapalı olacak. Peki, Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar hizmet verecek mi?
Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim gününde yarım gün resmi tatil olması sebebi ile Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar hizmet verecek mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kargo göndermek isteyen veya PTT işlemleri olan vatandaşlar bu soruların cevabını merak ediyorlar.
YARIN PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
28 Ekim Çarşamba gününün öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle PTT ve noterler öğle tatiline kadar hizmet verecekler. Kargoların ise gün sonuna kadar çalışacağı tahmin ediliyor.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.
Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.