Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim gününde yarım gün resmi tatil olması sebebi ile Yarın PTT ve kargolar çalışıyor mu? 29 Ekim'de kargolar hizmet verecek mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kargo göndermek isteyen veya PTT işlemleri olan vatandaşlar bu soruların cevabını merak ediyorlar.

YARIN PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Çarşamba gününün öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle PTT ve noterler öğle tatiline kadar hizmet verecekler. Kargoların ise gün sonuna kadar çalışacağı tahmin ediliyor.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.