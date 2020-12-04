Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında otobüs, metrobüs, metro saatlerinin değişip değişmediği binlerce çalışan tarafından merakla araştırılıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla genelgede belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Peki, yarın otobüsler çalışıyor mu? Hafta sonu otobüs, metrobüs, metro saatleri değişti mi, kaça kadar açık?

YARIN OTOBÜSLER, METROBÜS VE METROLAR ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ulaşım hizmetleri verilmeye devam edilecek. Vatandaşlar genelgede belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Ayrıca, Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri de hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.

Ulaşım araçlarının güncel saatleri için ilgili belediyenin web sayfasını ziyaret edebilir veya çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Yarın markete gitmek serbest mi? Sokağa çıkma yasağında market ve fırına gidilir mi?