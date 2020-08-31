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  3. Yarın doğum günüydü! Aşure götüren Eda'nın feci sonu
31 Ağustos 2020 Pazartesi 01:20 | Son Güncelleme:

Yarın doğum günüydü! Aşure götüren Eda'nın feci sonu

Yarın doğum günüydü! Aşure götüren Eda'nın feci sonu
DHA - AA

Yaptığı aşureleri dedesine götüren Eda Müdüroğlu, geri manevra yaparken kontrolden çıkan kamyonet ile apartman arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Bursa Osmangazi’de önceki akşam üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu (20), yaptığı aşureleri dedesine götürmek için evden ayrıldı. Genç kızın geçtiği sokakta geri manevra yapan kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARADA SIKIŞIP KALDI

Kontrolden çıkan araç, kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı. Eda, duvarla kamyonet arasına sıkıştı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü polise teslim oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Eda Müdüroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü tutuklandı. 

SON PAYLAŞIMLARI YÜREKLERİ SIZLATTI

Genç kızın kazadan bir gün önce sosyal medyadaki paylaşımda “İçimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok” yazdı. Olay günü de “Aşure aşererek güne başladım” ve “Ya bu aşure ne veli nimet bir şey harika” ifadelerini kullandı.

Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Eda Müdüroğlu, yaşasaydı yarın 21 yaşına girecekti.

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