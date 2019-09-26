Yarın Bursa ve Kocaeli'de okullar tatil mi? 27 Eylül Cuma günü İzmit'de okullar tatil mi?

Yarın İzmit’de okullar tatil mi? Bursa ve Kocaeli’de yaşayan veliler ve öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. 26 Eylül Perşembe günü yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem İstanbul ve çevre illerdeki vatandaşlara panik yaşatıp sokağa döktü. İstanbul’da okullar tedbir amaçlı boşaltıldı ve daha sonra Valilik tarafından tatil edildi. 5.8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli´de de korkuya neden oldu. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerini terk edip, sokaklara çıktı. Peki, 26 Eylül Cuma Kocaeli ve Bursa’da okullar tatil mi?

YARIN BURSA VE KOCAELİ’DE (İZMİT) OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa ve Kocaeli’de okullar bugün tatil olurken yarın (27 Eylül Cuma) okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili valiliklerden bir açıklama yapılmadı.

AFAD'DAN VATANDAŞLARA UYARI

AFAD'dan yapılan afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği belirtilerek, yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması istendi.

Son depremleri, afad.gov.tr ve deprem.gov.tr adreslerinden 7 gün 24 saat, anlık olarak takip edebileceği, AFAD Deprem Dairesi'nin, ülkedeki her 5 istasyondan 4'ünü işlettiği ve 1056 deprem gözlem istasyonuyla depremleri çözümlediği kaydedildi.

AFAD, Twitter hesabından yaptığı duyuruda da Silivri'de meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısını yaptı.