Yarın bankalar açık mı? 31 Aralık-1 Ocak bankalar tatil mi?

Yarın bankalar açık mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılına sadece sayılı günler kaldı. Vatandaşlar 31 Aralıkta ve 1 Ocak tarihinde bankaların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. 1 Ocak resmi tatil olduğu için bankalar hizmet vermeyecek. Banka işleri olanlar yarın bankalar açık mı? sorusunun yanıtını arıyor. İşte yanıtı..

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralıkta yani yarın resmi tatil olmadığı için bankalar açık olacak.

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak 2020 resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.

1 OCAK'TA EFT YAPILIR MI?

Yılbaşında para yollamak zorunda kalan pek çok kişi EFT yapmak istiyor ancak 1 Ocak resmi tatil günü olmasından dolayı EFT yapılamıyor. EFT ile para transferi, sadece bankaların açık olduğu günlerde yapıldığından dolayı Merkez Bankası da yılbaşından kapalı olmasından dolayı yapılamamaktadır. Ancak ileri tarihli eft talimatı vererek siz de para transfer işleminizi 2 Ocak 2020 tarihine erteleyebilir ve para yollama işinizi de hallettmiş olursunuz.