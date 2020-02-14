Yarın (15 Şubat) Yalnızlar Günü mü? Dünya Yalnızlar Günü ne zaman?

Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanıyor. Bugünü yalnız geçirenler, yalnızlığın kutlandığı gün ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Yalnızlar Günü, Sevgililer Günü'nün aksine yalnızların yalnız olmalarını kutladığı ve bu günde kendisini alışveriş yaparak mutlu ettiği bir gün oluyor. Peki, Yarın (15 Şubat) Yalnızlar Günü mü? sorusunun yanıtı haberimizde..

15 ŞUBAT YALNIZLAR GÜNÜ MÜ?

14 Şubat Sevgililer Günü'nü tek geçirenler, ertesi günün yalnızlar günü olarak kutlanması istiyorlar. Sevgilisi veya eşi olmayan yalnızlar sosyal medya hesaplarında "15 Şubat Yalnızlar Günü olarak kutlanmalı" şeklinde yazılar paylaşıyorlar. Ancak Dünya Yalnızlar Günü farklı bir tarihte kutlanıyor.

DÜNYA YALNIZLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Yalnızlar Günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört “yalnız 1’den oluşan 11.11 olarak belirlendi.

Ancak sanal satış devi Alibaba, bu tarihi 2009’da indirim günü olarak belirleyince, yavaş yavaş dev bir alışveriş çılgınlığına dönüştü.

11 KASIM DÜNYA YALNIZLAR GÜNÜ MESAJLARI

11 Ekim Dünya yalnızlar günü günümüz kutlu olsun

Gün benim günüm 11 Ekim Dünya yalnızlar günüm kutlu olsun

Allah var Alllah yar.kimse yanliz degildir… rabbimize hamd olsun 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Büyüdüğünüze göre yalnız başınıza ağlayabilirsiniz. Yaşasın 11 Ekim Dünya yalnızlar günü

Bazen kalabalık, bazende Yalnız olmana isyan edersin, ama en kötüsü kalabalık iken yalnız kaldığını hissetmektir. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Yalnızlığı zayıflık olarak algılamayın. Aslında yalnız olan kişiler, hak ettikleri kişiyi bekleyecek sabır ve güce sahip demektirler. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Ohaa bizim günümüz bile mi var.Yalnız kutluyoruz yine kesin 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Bir yerde, benim için nefes aldığını bildiğim ve henuz tanımadığım biri var mutlaka… 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Ne de doğru demiş Özdemir Asaf, “Yalnızlık paylaşılmaz Paylaşılsa yalnızlık olmaz”.. Hepimizin 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Sizin 14 Şubat’ınız varsa bizim de 11 Ekim’imiz var Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Çok büyük kalabalıklarda bile yalnız kalışımı hatırlarım bazen Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Vay arkadaş bu da yeni mi çıktı. Hayır bir insanın yalnızlığı bu kadar mı yüzüne vurulur, ayıp oluyor cidden 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Vay arkadaş günlerden benim günümmüş.. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Yalnız insanın ihanet edeni de olmaz… 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun efem

Evet bir gün kıyamet kopabilir, dünya yok olabilir. Her şey son bulabilir. İşte sen gidip beni yalnızlığım ile bıraktığın gündendir ben kıyametimi yaşıyorum. Tün yalnızların Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Elinizde bir kağıt, mum ışığında birkaç mısra karalamak için uğraşıyorsanız, asil bir yalnızlığınız var demektir. Dünya yalnızlar günü kutlu olsun