Yarın (11 Şubat) Van'da okullar tatil mi? Son dakika Van Valiliği kar tatili açıklaması

Son dakika Van Valiliği kar tatili açıklamaları vatandaşlar tarafından takından takip ediliyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van'da 10 Şubat 2020 Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Vanlı vatandaşlar okulların yarın da tatil olup olmadığını merak ediyor. Son dakika Van Valiliği kar tatili açıklaması geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in kar tatili açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 ŞUBAT VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın (11 Şubat) Van'da okullar kar nedeniyle tatil edildi.

VAN VALİSİ MEHMET EMİN BİLMEZ'DEN AÇIKLAMA

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli Eğitim-Öğretim, Halk eğitim, Rehberlik Araştırma, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerine 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir."

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer hamleli rüzgar şeklinde (30-60km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI: Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.