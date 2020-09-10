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  • Yargıdan emsal karar! Katil babasının soyadını taşımayacak
10 Eylül 2020 Perşembe 22:47 | Son Güncelleme:

Yargıdan emsal karar! Katil babasının soyadını taşımayacak

Yargıdan emsal karar! Katil babasının soyadını taşımayacak

Altı yaşındaki çocuk, artık babası tarafından öldürülen annesinin soyadını kullanacak.

Balıkesir’de 4.5 yıl önce Tolga Yavaşer, eski eşi Esra Gövem’i o dönem 20 aylık olan kızlarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Cani, müebbet hapse çarptırıldı. Minik kızın velayetini alan anneanne Ferda Gövem, torununun cezaevine gitmemesi için babasıyla kişisel ilişkisini kesmek ve nüfus kaydından soyadını sildirmek amacıyla 2 ayrı dava açtı. Mahkeme, 6 yaşındaki çocuğun artık annesinin kızlık soyadı olan ‘Gövem’i kullanmasına hükmetti. Ailenin kişisel ilişkinin kesilmesi talebi ise reddedildi. Sevinçli olduğunu belirten Ferda Gövem, “Bu karar emsal olsun” dedi. 

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kıbr

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