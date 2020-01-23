Yarasa çorbası nedir? Çin'de yayılan Corona virüsü nedeni yarasa çorbası mı?

Yarasa çorbası, Çin’de yayınlanan Corona virüsünün nedenlerinden biri olduğunun iddia edilmesinin ardından araştırılıyor. Yarası çorbası nedir, zararları nelerdir? Birçok Asya ülkesinde yapılan bu çorbada, yarasalar sadece çorbaya ilave değildir. Onlar da kızarmış ve daha sonra baharatlı bir sos ile masaya servis edilir.

CORONA VİRÜSÜ NEDENİ YARASA ÇORBASI MI?

Çin'de şu ana kadar 17 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsünün yayılmasında etkili olan faktörlerden birinin Çin'de sıkça tüketilen yarasa çorbası olabileceği ileri sürüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

YARASA ÇORBASI NEDİR?

Birçok Asya ülkesinde, yarasalar çorbası popüler bir incelik olarak bilinir.. Bu egzotik hayranlarını Fiji Adaları'nda ağırlıyor. Çanağın ana özelliği bütün yarasaların pişirilmesi. Yarasa etinin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu vardır. Onu atmak için yarasa gövdeleri, biber ve sarımsak özel bir sos ile ıslatılır.Yarasalar sadece çorbaya ilave değildir. Onlar da kızarmış ve daha sonra baharatlı bir sos ile masaya servis edilir.

Yarasa çorbası ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.