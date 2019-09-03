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  3. Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

Konya’da bir aracın çarpmasıyla yaralandığı belirtilen peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesinde yaralı bir baykuş bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden milli parklar ekipleri, yaralı vaziyette bulunan türün peçeli baykuş olduğunu belirledi. Baykuşun bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tespit edildi. Yaralı kuş, tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Kuşun tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

(İHA)

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