Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı



Van'ın Gürpınar ilçesinde yüksek gerilim hattına çarparak kanadı kırılan kara akbaba, tedavi altına alındı. Kurubaş Geçidi'nde yaralı kara akbabayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yüksek gerilim hattına çarpan, kanadı kırıldığı için uçamayan akbabayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Tedavi altına alınan akbaba, iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, yıl boyunca yaralı yaban hayvanlarının tedavisini yaptıklarını söyledi.

İlkbahar ve sonbaharda kuşlarda yaralanma sayısının arttığını anlatan Aslan, "Kara akbaba, nesli azalan bir kuş türü. Bölgemizde nadiren görülür. Yaralı olarak getirilen akbabanın sağ kanadı kırık. Tedavisine başladık. İyileştikten sonra doğaya bırakacağız. Vatandaşlarımızın yaban hayatına karşı daha duyarlı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)