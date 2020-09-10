10 Eylül 2020 Perşembe 16:04 | Son Güncelleme:
Yapayalnız nasıl yazılır? TDK'ya göre yapayalnız bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Yapayalnız kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Türk Dil Kurumu yapayalnız sözcüğünün doğru kullanımını paylaştı. Günlük hayatta yazım hatası yapmak istemeyen kişiler araştırmalarında yapayalnız kelimesine de yer veriyor.
Yapayalnız kelimesi, Türk Dil Kurumu'nun resmi sayfası üzerinde yer alıyor. Sözcüğü doğru şekilde yazmak isteyen vatandaşlar konuya geniş bir şekilde yer veriyor. Yazım yanlışları sosyal yaşantımızda can sıkıcı olmaktadır. Bu sebeple yapayalnız kelimesinin yazılışını sizin için derledik.
YAPAYALNIZ NASIL YAZILIR?
Türk Dil Kurumu (TDK) yapayalnız kelimesinin yazılışını yayınladı. Sözcük, sıfat ve zarf olarak kullanılmaktadır.
Buna göre kelimenin doğru yazımı "yapayalnız" şeklinde olmalıdır.
1. sıfat Yanında kimse veya hiçbir şey bulunmayan (kimse):
"Burada, su değirmeninin yanında yapayalnızım."
2. zarf Yanında kimse veya hiçbir şey bulunmayarak:
"Onu yapayalnız, tenceresinin başında bulurdu."