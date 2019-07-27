Yapay zekalı 'diyet koçu' e-Nabız'da 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nde, toplumu sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka temelli beslenme uygulamasının devreye gireceğini söyledi. 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız ile tüm vatandaşların laboratuvar tahlilleri, radyoloji görüntüleri, kullandığı reçete ve ilaç bilgileri, acil durum bilgileri, verilmiş her türlü rapor ile muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına cep telefonlarından, tabletlerinden ve bilgisayarlarından 7/24 erişilebildiğini anlatan Bakan Koca, sistemde kalp krizi ve vücut kitle endeksi hesaplamalarının yanı sıra aile hekimi değişikliği de yapılabildiğini söyledi.

3 milyon organ bağışı

Sağlık Bakanı Koca, e-nabız üzerinden 3 milyon 134 bin 544 organ, 53 bin 311 kan bağışı yapıldığına vurgu yaparak yeni uygulamaların da müjdesini verdi: “Kullanıcılara ait tahlil sonuçları çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, sağlığıyla ilgili öneri verilmesi gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında obezite hastaları başta olmak üzere toplumu sağlıklı beslenmeye teşvik etmeye yönelik yapay zeka temelli beslenme uygulaması da e-Nabız’a gelecek yenilikler arasında yer alacak.”

Nasıl indirilir?

Sisteme üye olmak için ilk olarak kullanıcı hesabı oluşturmak gerekiyor. “www.turkiye.gov.tr” adresindeki Sağlık Bakanlığı e-Devlet hizmetleri arasında bulunan “e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi” üzerinden kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra “www.enabiz.gov.tr” adresiyle uygulama indirilebiliyor. Ayrıca Aile hekimden de geçici e-Nabız şifresi almak mümkün.

Nasıl kullanılır?

- e-Nabız, kişinin günlük, saatlik, hatta anlık sağlık göstergelerini gösteriyor.

- İstenirse bilgiler tüm doktorların erişimine açılabiliyor.

- Kullanıcı tansiyon, nabız, şeker, boy, kilo, alerjik durum, ilaçlarının yan etkileri gibi bilgileri ekleyebiliyor.

- Adım, nabız, kalori, tansiyon, şeker, bisiklet mesafesi, uyku gibi verileri kaydedilebiliyor.

- Kişi, harita üzerinden en yakın hastane ve eczaneleri görebiliyor, çocuklarının sağlık verilerine ulaşabiliyor.