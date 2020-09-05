Yanlış TDK'ya göre nasıl yazılır? Yalnış mı, yanlış mı?

Yanlış kelimesi karşımıza sıkça çıkan Türkçe kelimeler arasında yer almaktadır. Dilimizde yazımı yanlış olarak kullanılan kelimelerden olan yanlış sözcüğü, Türk Dil Kurumu tarafından doğru yazımı paylaşılıyor. Yanlış kelimesinin Türkçe'de kullanımını sizin için derledik.

YANLIŞ NASIL YAZILIR?

Vatandaşlar sıklıkla yanlış kelimesini hatalı olarak yazmaktadır. TDK tarafından yayınlan yazıda bu sözcük Türkçe'de en çok yazım yanlışı yapılan kelimeler arasındadır.

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru kullanımını yanlış olarak belirlemiştir.

TDK'YA GÖRE YANLIŞ SÖZCÜĞÜ

İsim Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata:

"Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım."

Sııfat Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı:

"Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı."

Zarf Hatalı bir biçimde:

"Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum."

Sözüğün anlamı ise; sıfat, felsefe Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.