Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yanlış TDK'ya göre nasıl yazılır? Yalnış mı, yanlış mı?
05 Eylül 2020 Cumartesi 17:17 | Son Güncelleme:

Yanlış TDK'ya göre nasıl yazılır? Yalnış mı, yanlış mı?

Yanlış TDK'ya göre nasıl yazılır" Yalnış mı, yanlış mı"

Türkçe'de sık sık yapılan yazım yanlışlarından biri yanlış kelimesidir. Kelimenin doğru kullanımını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yanlış kelimesinin yazılışını araştırıyor. TDK konu hakkında bilgiyi çevrim içi sözlük sayfasında paylaşıyor.

Yanlış kelimesi karşımıza sıkça çıkan Türkçe kelimeler arasında yer almaktadır. Dilimizde yazımı yanlış olarak kullanılan kelimelerden olan yanlış sözcüğü, Türk Dil Kurumu tarafından doğru yazımı paylaşılıyor. Yanlış kelimesinin Türkçe'de kullanımını sizin için derledik.

YANLIŞ NASIL YAZILIR?

Vatandaşlar sıklıkla yanlış kelimesini hatalı olarak yazmaktadır. TDK tarafından yayınlan yazıda bu sözcük Türkçe'de en çok yazım yanlışı yapılan kelimeler arasındadır.

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru kullanımını yanlış olarak belirlemiştir.

TDK'YA GÖRE YANLIŞ SÖZCÜĞÜ

İsim Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata:

"Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım."

Sııfat Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı:

"Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı."

Zarf Hatalı bir biçimde:

"Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum."

Sözüğün anlamı ise; sıfat, felsefe Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

Ankara-Niğde Otoyolu dün açılmıştı... Akıllı yolun ücret tarifesi belli oldu
Taksim'de drone'lu koronavirüs denetimi... Sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı
Bakan Varank duyurdu: Bilişim Vadisi'nde girişimciler için 100 milyon liralık fon
Fatih Terim'den transfer isyanı
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı: Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe
Çocuklar uzaktan eğitim de nasıl daha verimli çalışabilir?

Çocuklar uzaktan eğitim de nasıl daha verimli çalışabilir?

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı

Geri dönüşü olmayan anlar

Geri dönüşü olmayan anlar

5 Eylül 2020 güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram

5 Eylül 2020 güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?