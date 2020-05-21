Yanık izine tazminat

Konya’da 2018 yılının haziran ayında dünyaya gelen, Zeynep için doğumhanede olması gereken radyan ısıtıcının arızalı olması nedeniyle, vücut ısısının düşmemesi için elektrikli ısıtıcı kullanıldı. Isıtıcının Zeynep bebeğin üzerinde unutulması nedeniyle bebeğin vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Zeynep, 18 gün sonra vücudundaki kalıcı izlerle taburcu oldu. Anne Özlem ve baba Abdullah Ergün, üniversite hakkında hukuki mücadele başlattı.

CEZA DAVASI SÜRÜYOR



Danıştay, üniversitenin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını bozarak, yargılama izni verdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, Konya 1’inci İdare Mahkemesi tarafından aileye 160 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Avukat Mustafa Aydın, “Sorumlular hakkındaki ceza davası hâlâ devam ediyor. Çocuk hâlâ yara olan tarafa yatamıyor” dedi.

Zeynep bebek, vücudunda kalıcı yanık izleri kalan tarafına hâlâ yatamıyor.