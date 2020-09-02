Yanı sıra nasıl yazılır? Yanı sıra TDK 'ya göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe’de en sık yazım yanlışı yapılan kelimelerin başında yer alan yanı sıra merak konusu oldu. Doğru ve eksiksiz bir Türkçe konuşmak isteyen kişiler yanı sıranın yazımını öğrenmek istiyor. Türk Dil Kurumu (TDK ), kelimenin doğru ifadesini bulunduruyor.

YANI SIRA NASIL YAZILIR?

Dilimizde yanlış yazılan kelimelerden biri de yanı sıradır. Vatandaşalar yanı sıranın bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığını öğrenmek istiyor. Böylelikle günlük kullanımda az hata yapmaya gayret ediyor.

TDK’ya göre yanı sıra kelimesinin ayrı yazılmalıdır. Bitişik olarak yazılan yanı sıra yanlış bir kullanım şeklidir.

Yanı Sıra Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri

Cümle içinde ayrı yazılarak kullanıldığında doğru kullanım elde edilir.

“ Okula gelen çocuk yanı sıra getirdiği top ile hemen oyun kuruverdi” = Doğru kullanım

“ Güneşli havanın yanısıra gelen yağmur gökkuşağını ortaya çıkardı” = Yanlış kullanım