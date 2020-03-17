Yangından kaçarken canından oldu

Düzce Akçakoca’daki 3 katlı binada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle üst kattaki evin pencere doğramaları yerinden fırlarken, alevler evi sardı. Mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.

CAMDAN ATLAYINCA ÖLDÜ

Alevlerin arasında mahsur kalan ev sahibi Vedat Yılmaz (35) , can havliyle üçüncü kattan aşağıya atladı. Talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, evde tüp patlaması sonucu yangın çıktığını belirterek, “Vatandaşımızı kurtaramadık, hayatını kaybetti. Evde başka kimsenin olmadığı anlaşıldı” diye konuştu.

AA - DHA - İHA