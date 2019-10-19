Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yangında ölen baba-kızda kurşun izi

Yangında ölen baba-kızda kurşun izi

Yangında ölen baba-kızda kurşun izi

Cinnet getirerek evi yakan babanın, önce Down Sendromlu kızını vurup sonra da aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü.

Kocaeli Derince’de 15 Ekim’de ikinci kattaki evde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Balkona çıkan Fadime İlkinci, çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası baba Mehmet Hilmi İlkinci ile 9 yaşındaki Down Sendromlu kızları Zümra’nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından morga kaldırılan cesetlerde yapılan incelemede ise baba ve kızının bedeninde kurşun izleri tespit edildi. Cinnet getiren adamın kızını silahla öldürdükten sonra alevler arasında aynı silahla intihar ettiği, patlamanın ise açık bırakılan doğalgazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
Pınar Altuğ imaj değiştirdi, eleştiriler oyuncuyu yine çılgına çevirdi!
Müge Anlı canlı yayında 'sevgilim' deyince sosyal medyada trend oldu
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
<p>Afyonkarahisar´ın merkeze bağlı 3 bin 200 nüfuslu Beyyazı beldesinde çiftçilik yapan Fehmi Gümüşt

Bu Ailenin Her Şeyi Yanıyor...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Vatan semalarında 38 yıldır nöbetteler

Isınmak için tüketiliyordu! Faydalarını duyunca inanamayacaksınız!