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18 Ekim 2020 Pazar 23:52 | Son Güncelleme:

Yanan ormanlar yeniden ağaçlandırıldı... Küllerinden yeşerdiler

Yanan ormanlar yeniden ağaçlandırıldı... Küllerinden yeşerdiler
AA

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçen yıl çıkan yangınlarda 11 bin 332 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, geçen yıl çıkan yangınlarda 11 bin 332 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü ancak  bölgelerdeki bitki yapısı bozulmadan, çeşitli rehabilitasyon ve onarım çalışmaları yapılarak 6 bin 200 hektarın ağaçlandırıldığı bildirildi. Karacabey, “Bu konu, Anayasa’nın 169’uncu maddesindeki ‘Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir’ ibaresiyle güvence altıdadır” dedi. 

YERLEŞİM YERLERİNİ ATEŞE DAYANIKLI AĞAÇLAR KORUYACAK 

Karacabey, yerleşim yeriyle ormanlar veya tarım arazileri arasında yanmaya dayanıklı ağaç türlerinden şeritler oluşturulduğunu söyledi. 

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