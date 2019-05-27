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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:53 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:01

Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Çerkezköy istikametine giden ambulans, Kınalı mevkisinde yanmaya başladı.

Oksijen tüpünün patlaması sonucu başladığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. 

Ambulansta bulunan 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti. 

Olay yerinde incelemeler sürüyor.

(AA)

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