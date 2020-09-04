Yan yana nasıl yazılır? Yan yana TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Yazım yanlışları ile günlük hayatta sıklıkla karşılaşıyoruz. Türkçe’yi doğru ve en düzgün haliyle konuşmak herkesin sorumluluk alması geren konulardan biri. Bu sebeple, birbirine yakın olma anlamını taşıyan yan yan kelimesi en doğru şekilde yazmak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Peki, Yan yana TDK’ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır?

YAN YANA TDK’YA GÖRE BİTİŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Sıklıkla kullandığımız kelimeler arasında yer alan yan yana kelimesi TDK’ya göre ayrı olarak yazılmaktadır.

Sıfat: Birbirinin yanında olan:

"Burada, yan yana iki odamız vardı."

Zarf: Biri ötekinin yanında olarak:

"Hiçbir yerde yan yana gelmedik."