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  3. Yan yana nasıl yazılır? Yan yana TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır?
04 Eylül 2020 Cuma 16:22 | Son Güncelleme:

Yan yana nasıl yazılır? Yan yana TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Yan yana nasıl yazılır" Yan yana TDK'ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır"

Türkçe'de yan yana kelimesinin doğru yazılışı TDK tarafından yayınlanıyor. Sıfat ve zarf olarak kullanılan yan yana birbirine yakın anlamlarında kullanılmaktadır. Vatandaşlar, yan yana kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığını öğrenmek istiyor.

Yazım yanlışları ile günlük hayatta sıklıkla karşılaşıyoruz. Türkçe’yi doğru ve en düzgün haliyle konuşmak herkesin sorumluluk alması geren konulardan biri. Bu sebeple, birbirine yakın olma anlamını taşıyan yan yan kelimesi en doğru şekilde yazmak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Peki, Yan yana TDK’ya göre bitişik mi, ayrı mı yazılır?

YAN YANA TDK’YA GÖRE BİTİŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Sıklıkla kullandığımız kelimeler arasında yer alan yan yana kelimesi TDK’ya göre ayrı olarak yazılmaktadır.

Sıfat: Birbirinin yanında olan:

"Burada, yan yana iki odamız vardı."

Zarf: Biri ötekinin yanında olarak:

"Hiçbir yerde yan yana gelmedik."

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