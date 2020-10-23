Yaman nedir, ne anlama gelir? Yaman bir savaş ne demek?

Yaman sözcüğü bu akşam TRT 1 ekranında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde seyircilerin karşısına çıktı. Dizi bulunan karakterlerden biri "yaman bir savaş olacak" ifadesini kullandı. Yaman kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında üç farklı anlamda yer edinmiştir.

YAMAN NE DEMEK, NE DEMEK?

Yaman, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından açıklanan kelimelerden biridir. Buna göre yaman sözcüğü aşağıdaki gibi ifade edilir.

1. sıfat Güç, etki veya beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan (kimse):

"Sen yaman bir inkılapçı olacaksın Yıldız." - Aka Gündüz

2. sıfat Kötü, korkulan (kimse).

3. sıfat Alışılmadık, olağanın dışında:

"Köhne çatısı yaman bir gürültü ile birdenbire sarsıldı." - Ercüment Ekrem Talu

YAMAN BİR SAVAŞ NE NE ANLAMA GELİR?

Yaman bir savaş ne cümlesine en uygun kelime olarak çetin ve güçlü ya da etkili bir savaş ifadelerini getirebiliriz.