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Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu madde nakledileceği bilgisine ulaşılan aracı takibe aldı.        
Ekipler, zanlıların bulunduğu aracı şehir merkezi girişi uygulama noktasında durdurdu.        
Araçta yapılan aramalarda 7 adet uyuşturucu hap ve 700 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.        
Gözaltına alınan Y.A. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

(AA)

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