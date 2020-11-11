Yalnızlar Günü ne zaman, bugün mü? 11 Kasım Yalnızlar Günü mesajları burada!
Yalnızlar Günü, gündemde yer alan başlıklardan biri oldu. 1990'lı yıllarda Sevgililer Günü karşı ortaya çıkarılan, Yalnızlar Günü o günden beri kutlanıyor. Bekarlar ve yalnızlar tarafından kutlanan bugün, ilk defa Çin'de başlamıştır. Yalnızlar Günü ne zaman, bugün mü?
Yalnızlar Günü yoğun ilgi gördü. İlk kez 1990'lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlatılan bugün geleneksel bir hal almıştır. E-ticaret sitelerinde alışveriş satışına da katkı sağlayan Yalnızlar Günü, internet kullanımı sebebiyle daha da artmıştır. 11 Kasım Yalnızlar Günü mesajları ve daha fazlası haberimizde.
YALNIZLAR GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?
Yalnızlar Günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört “yalnız 1’den oluşan 11.11 olarak belirlendi.
Ancak sanal satış devi Alibaba, bu tarihi 2009’da indirim günü olarak belirleyince, yavaş yavaş dev bir alışveriş çılgınlığına dönüştü.
11 KASIM DÜNYA YALNIZLAR GÜNÜ MESAJLARI
11 Ekim Dünya yalnızlar günü günümüz kutlu olsun
Gün benim günüm 11 Ekim Dünya yalnızlar günüm kutlu olsun
Allah var Allah yar. kimse yalnız değildir… Rabbimize hamd olsun 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Büyüdüğünüze göre yalnız başınıza ağlayabilirsiniz. Yaşasın 11 Ekim Dünya yalnızlar günü
Bazen kalabalık, bazen de Yalnız olmana isyan edersin, ama en kötüsü kalabalık iken yalnız kaldığını hissetmektir. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Yalnızlığı zayıflık olarak algılamayın. Aslında yalnız olan kişiler, hak ettikleri kişiyi bekleyecek sabır ve güce sahip demektirler. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Ohaa bizim günümüz bile mi var. Yalnız kutluyoruz yine kesin 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Bir yerde, benim için nefes aldığını bildiğim ve henüz tanımadığım biri var mutlaka… 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Ne de doğru demiş Özdemir Asaf, “Yalnızlık paylaşılmaz Paylaşılsa yalnızlık olmaz”.. Hepimizin 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Sizin 14 Şubat’ınız varsa bizim de 11 Ekim’imiz var Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Çok büyük kalabalıklarda bile yalnız kalışımı hatırlarım bazen Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Vay arkadaş bu da yeni mi çıktı. Hayır bir insanın yalnızlığı bu kadar mı yüzüne vurulur, ayıp oluyor cidden 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Vay arkadaş günlerden benim günümmüş.. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Yalnız insanın ihanet edeni de olmaz… 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun efem
Evet bir gün kıyamet kopabilir, dünya yok olabilir. Her şey son bulabilir. İşte sen gidip beni yalnızlığım ile bıraktığın gündendir ben kıyametimi yaşıyorum. Tün yalnızların Dünya yalnızlar günü kutlu olsun
Elinizde bir kağıt, mum ışığında birkaç mısra karalamak için uğraşıyorsanız, asil bir yalnızlığınız var demektir. Dünya yalnızlar günü kutlu olsun