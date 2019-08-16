Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yağmur yağınca yol köpürdü, gören şaştı kaldı!

Yağmur yağınca yol köpürdü, gören şaştı kaldı!

Yağmur yağınca yol köpürdü, gören şaştı kaldı!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yola dökülen sabun, yağmur yağışı sonrasında köpürdü. Köpükle kaplanan yolu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ekipler köpüğün temizlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrasında yolda bir anda köpük oluşmaya başladı. Yağmurun etkisini arttırması ile yolun yaklaşık 2 kilometrelik kesimi köpükle kaplandı. Köpükler, caddenin yan tarafında bulunan D-130 Karayolu’na da sıçradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

KÖPÜĞÜN YOL KENARINA DÖKÜLEN SABUNDAN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden belediye ekipleri ise köpüğün temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sırasında köpüğün yol kenarında bulunan bir maddeden yayıldığını tespit etti. Ekipler incelediği maddenin ‘Arap sabunu’ olabileceğini tespit etti. Yoldan geçen bir araçtan dökülmüş olabileceği değerlendirilen madde, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler, yoldaki köpüğün temizlenmesi için yol temizleme araçları ile çalışmalarını sürdürürken, adeta beyaza bürünmüş yolu gören vatandaşlar ise şaşırdıklarını ifade ettiler.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Bakan anne oldu
Ünlü oyuncudan olay yaratacak açıklamalar
Erkenci Kuş'un yıldızları Demet Özdemir ile Can Yaman'a tepki yağdı!
Edis ve Aleyna düşüşte mi?
Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı
<p>Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar’dan bir

Devran Çağlar Rezidansta Ölü Bulundu! Devran Çağlar Kimdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BDDK'dan kredilere ilişkin önemli karar

'Kümbetteki mezarın Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali daha güçlü'