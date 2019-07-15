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Yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Taksim’de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan çeşitli malzemelerle korunmaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağış akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Taksim'de vatandaşlar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise koşarak saçaklara sığındı. Vatandaşların korunma çabaları ilginç görüntüler oluşturdu. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. 

(İHA)

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