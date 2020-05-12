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Yağış yok! Sıcaklıklar artıyor

Yağış yok! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli. Sıcaklıkların Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 10°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


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