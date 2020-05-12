Yağış yok! Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli. Sıcaklıkların Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu