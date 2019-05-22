Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0638
  • 6,7751
  • 248.297
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yabancıyla evlilik en çok İstanbul'da

Yabancıyla evlilik en çok İstanbul'da

Yabancıyla evlilik en çok İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu, Türk vatandaşlarının yabancılarla yaptığı evliliklerin illere göre dağılımını açıkladı. Birincilik istanbul'da!

Yelda GÖKDAĞ 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir milletvekilinin kendisine yönelttiği, Türkiye’de ikamet eden yabancıların, Türk vatandaşlarıyla gerçekleştirdiği evlilikler, bunların çalışma izinleri ve yabancılara verilen devlet destekleriyle ilgili yazılı soru önergesine yanıt verdi. Soylu, soru önergesine verdiği yanıtta, “2017 ve 2018 yılının ilk 8 ayında ülkemizde ikamet eden yabancıların Türk vatandaşlarıyla yapmış oldukları evliliklerinin ilk 5 ile göre dağılımı; İstanbul 2989, Antalya 1079, Hatay 1029, Gaziantep 674 ve Şanlıurfa 655’dir” açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, yabancıların ülkemizde kendi aralarında yaptıkları evliliklere ilişkin istatistiki veri bulunmadığını açıkladı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur ilk filminden kazandığı parayı bakın ne yapmış?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
‘O sizin uydurmanız‘
Galatasaray´da Onyekuru, Ndiaye ve Diagne´nin durumları ne olacak? Fenerbahçe´nin transferine hazırl

Galatasaray´da Onyekuru, Ndiaye ve Diagne´nin Durumları Ne Olacak?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Hangi hastalıkları önler?

19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar