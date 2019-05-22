Yabancıyla evlilik en çok İstanbul'da

Yelda GÖKDAĞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir milletvekilinin kendisine yönelttiği, Türkiye’de ikamet eden yabancıların, Türk vatandaşlarıyla gerçekleştirdiği evlilikler, bunların çalışma izinleri ve yabancılara verilen devlet destekleriyle ilgili yazılı soru önergesine yanıt verdi. Soylu, soru önergesine verdiği yanıtta, “2017 ve 2018 yılının ilk 8 ayında ülkemizde ikamet eden yabancıların Türk vatandaşlarıyla yapmış oldukları evliliklerinin ilk 5 ile göre dağılımı; İstanbul 2989, Antalya 1079, Hatay 1029, Gaziantep 674 ve Şanlıurfa 655’dir” açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, yabancıların ülkemizde kendi aralarında yaptıkları evliliklere ilişkin istatistiki veri bulunmadığını açıkladı.