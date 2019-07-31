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  3. Yabancı dildeki tabelalar Türkçe'ye çevriliyor

Yabancı dildeki tabelalar Türkçe'ye çevriliyor

Yabancı dildeki tabelalar Türkçe'ye çevriliyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri, yabancı dilde olan tabelaların Türkçe tabelalarla değiştirilmesi için başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, daha önce uyarılmalarına rağmen tabelalarını değiştirmeyen iş yerlerine tutanak tutup süre verdi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Altıparmak Mahalleleri'ndeki iş yerlerini tek tek dolaşarak, yabancı dilde olan tabelaları tespit etti. Daha önce uyarılmalarına rağmen tabelalarını değiştirmeyen iş yerleri, fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı. İş yerlerine tutanak tutulup, süre verildi. Verilen süre içinde tabelası değiştirilmeyen esnafa ceza kesilecek.

Zabıta ekipleri, Ahmetpaşa, Selimiye, Aktarhüssam, Çırpan, Altıparmak, Hocahasan, İntizam, Şahabettinpaşa ve Kuruçeşme mahallelerindeki iş yeri sahipleri ise tabelalarında Türkçe kullanma zorunluluğu bulunduğu yönünde uyarıldı. Ekipler, yabancı dildeki tabelaların, Türkçe tabelalarla değiştirilmemesi halinde söküleceğini bildirdi.

(DHA)

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