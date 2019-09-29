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  3. Yaban keçisi avlayana 23 bin lira ceza

Yaban keçisi avlayana 23 bin lira ceza

Yaban keçisi avlayana 23 bin lira ceza

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avladığı belirlenen bir kişiye 23 bin 552 lira ceza uyguland

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri, Kemah İlçesi Akça Devlet Avlağı Güllübağ mevkinde yaptıkları rutin kontrol sırasında durumundan şüphelendikleri şahısları durdurarak arama yaptı. 

Aramada, usulsüz avlandığı belirlenen ve 1 yaşında olduğu tahmin edilen yaban keçisine ait et ele geçirildi.

Ekipler, koruma altındaki keçiyi avladığı tespit edilen C.S'ye 23 bin 552 lira ceza uyguladı.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği bildirildi.

AA

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