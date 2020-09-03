Ya da nasıl yazılır? TDK'ya göre ya da bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Gazetelerde, kitaplarda ya da kelimesi karşımıza çıkmaktadır. Türkçe’yi en doğru şekilde kullanmak isteyen kişiler ya da kelimesin doğru yazılışını öğrenmek istiyor. Sıklıkla kullanılan bağlaç çeşitlerinden biri olan ya da Türk Dil Kurumu’nun çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor.

YA DA NASIL YAZILIR?

Dilimizde sözcüklerin en doğru kullanımı TDK tarafından yayınlanıyor. Buna göre kelimenin yazılışı “ya da” olmalıdır. Yani kelime ayrı yazılır.

Ya Da Cümle İçinde Örnekler

Seninle ya da sensiz bu yola devam edeceğim. Doğru

Bu akşam yada yarın akşam sinemaya gideceğiz. Yanlış