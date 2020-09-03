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  3. Ya da nasıl yazılır? TDK'ya göre ya da bitişik mi, ayrı mı yazılır?
03 Eylül 2020 Perşembe 11:33 | Son Güncelleme:

Ya da nasıl yazılır? TDK'ya göre ya da bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Ya da nasıl yazılır" TDK'ya göre ya da bitişik mi, ayrı mı yazılır"

Günlük konuşma kalıplarımızın içerisinden geçen ya da kelimesinin doğru kullanımı TDK sözlükte yer alıyor. Ya da kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı sık sık merak ediliyor. Ya da sözcüğünün en doğru kullanımını sizin için derledik.

Gazetelerde, kitaplarda ya da kelimesi karşımıza çıkmaktadır. Türkçe’yi en doğru şekilde kullanmak isteyen kişiler ya da kelimesin doğru yazılışını öğrenmek istiyor. Sıklıkla kullanılan bağlaç  çeşitlerinden biri olan ya da Türk Dil Kurumu’nun çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor.

YA DA NASIL YAZILIR?

Dilimizde sözcüklerin en doğru kullanımı TDK tarafından yayınlanıyor. Buna göre kelimenin yazılışı “ya da” olmalıdır. Yani kelime ayrı yazılır.

Ya Da Cümle İçinde Örnekler

Seninle ya da sensiz bu yola devam edeceğim. Doğru

Bu akşam yada yarın akşam sinemaya gideceğiz. Yanlış

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