WhatsApp Web nedir? WhatsApp Web nasıl kullanılır?

WhatsApp 2015'in başından bu yana bilgisayarlardan da kullanılabiliyor.Facebook bünyesine katıldıktan sonra daha da güçlenen ve hızla büyümeye devam eden WhatsApp güncellemeleriyle de kullanıcılarına bir çok fırsat sunmakta. Çalışırken bilgisayarını bırakıp, telefonun küçük klavyesinde yazı yazmak istemeyenler için mükemmel bir hizmet olabn WhatApp Web nedir? WhatsApp Web nasıl kullanılır?

WHATSAPP WEB NEDİR?

WhatsApp Web, aslında telefonunuzda kullandığınız WhatsApp uygulamasının bilgisayar tabanlı (Web tabanlı) uzantısıdır. Hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızda WhatsApp’ı kullanıyorsanız, WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz veya aldığınız tüm iletiler senkronize olduğu için bu iletileri telefon ve bilgisayarınızdan görebilirsiniz.

WhatsApp Web’i kullanabilmek için öncelikli olarak; iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry ya da Nokia S60 işletim sistemine sahip bir telefonda WhatsApp uygulamasını kullanıyor olmanız gerekiyor. Bununla birlikte bilgisayarınızda Safari, Chrome, Opera veya Firefox gibi web tarayıcılarından birinin yüklü olması gerekiyor. Bu arada WhatsApp Web’i kullanabilmek için telefonunuzda WhatsApp uygulamasının güncel sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

WHATSAPP WEB NASIL KULLLANILIR?

iOS için; Ayarlar >> WhatsApp Web'e gidin.

Android için; Sohbetler >> Menü >>WhatsApp Web'e gidin.

Nokia S60 için; Menü >> WhatsApp Web'e gidin.

Windows Phone için; Menü >> WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry için; Ekranı yukarıdan aşağıya çekin >> WhatsApp Web'e gidin

WhatsApp’ın internet sayfasını açtıktan sonra telefonunuzdan tekrar WhatsApp uygulamasını açın. WhatsApp>>Ayarlar bölümüne giderek WhatsApp Web seçeneğine dokunun.

Bilgisayarınızın WhatsApp Web sayfasında yer alan QR kodunu telefonunuzun kamerasını odaklayarak taratın. QR kodunu tarattıktan sonra artık WhatsApp’ı hem bilgisayarınızdan hem de telefonunuzda kontrol edebilirsiniz.