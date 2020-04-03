Whatsapp konferans kaç kişi sınırı var? WhatsApp görüntülü konuşma nasıl olur?

Whatsapp konferans uygulaması yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde de yayılan koronavirüs salgını nedeni ile evlerinden çıkmayan ve sevdiklerinden uzakta kalan vatandaşlar görüntülü konuşmaya yöneldi. Milyonlarca kişi Whatsapp da dahil olmak üzere görüntülü konuşma olanağı sunan uygulamaları kullanıyor. Ancak uygulamalarda kişi sınırı olabiliyor. Peki, Whatsapp konferans kaç kişi sınırı var? yanıtı haberimizde..

WHATSAPP KONFERAS KAÇ KİŞİ?

Whatsapp görüntülü konferans konuşmanın sınırı 4 kişi. Whatsapp'ta görüntülü konuşmayı başlatan kişi kendisinden hariç 3 kişiyi görüşmeye dahil edebiliyor. Telefon ekranı 4'e bölünüyor. Her köşede bir kullanıcının görüntüsü yer alıyor.

WHATSAPP KONFERAS NASIL KULLANILIR?

Kullanımı oldukça basit olan bu özelliği kullanabilmek için öncelikli olarak görüşmek istediğiniz kişiyi WhatsApp'tan görüntülü olarak aramalısınız. Ardından görüşmeye dahil olmasını istediğiniz diğer kişileri de sağ üst köşede yer alan kişi ekle simgesine tıklayarak görüşmeye dahil edebilirsiniz. Görüşmeye siz dahil en fazla dört kişi katılabildiği için en fazla üç görüntülü görüşme isteği gönderme hakkınız bulunuyor.

WHATSAPP ANDROİD CİHAZLARA NASIL YÜKLENİR?

Öncelikle telefonunuzun market bölümünde WhatsApp'ı yükleyin. Ardından aşağıdaki işlemleri sırası ile yapmalısınız.

WhatsApp'ı telefonunuza yükledikten sonra Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Kabul Et ve Devam et butonuna dokunun daha sonra devam ettikten sonra aşağıdaki ekranda göreceğiniz gibi Türkiye’yi seçin ve cep telefonu numaranızı yazıp doğrulama kısmına geçeceksiniz.

WHATSAPP NEDİR?

Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan Whatsapp uygulaması, mesajlaşmaya para harcamadan internet üzerinden mesajlaşmanızı sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Whatsapp'ı ücretsiz olarak uygulama marketlerinden indirip kullanabilir, isterseniz web tarayıcınız üzerinden de kullanmaya devam edebilirsiniz.