Wasabi nasıl yapılır? Wasabi nedir, sosu nasıl yapılır?

Wasabi sosu nasıl yapılır? sorusu MasterChef izleyicileri tarafından aratılmaya başladı. MasterChef yarışmasının 6 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Japon mutfağından Suşi yemeğini yapmalarını istediler. Bunların arasında Wasabi de vardı. Yarışmayı izleyen yarışmacılar da 'Wasabi nedir, nasıl yapılır?' sorusunu sormaya başladı. İşte Wasabi hakkında merak edilenler

WASABİ NEDİR?

Latince adı Wasabi japonica olan wasabi bitkisi, havuç gibi, turp gibi bir köktür. Wasabi sosu bu kökün rendelenmesiyle elde edilir. Wasabi kökü saat yönünde rendelendikçe macun kıvamına gelir ve acısı çıkar. Ancak bu acılık 15-20 dakika sürer. Bu nedenle Japonya’daki suşicilerde wasabi sipariş üzerine hazırlanır ve hemen servis edilir.

Ancak gerçek wasabi bitkisi çok nadir bulunur ve çok pahalıdır. Bu nedenle yaban turpu, hardal, nişasta ve yeşil gıda boyasıyla sahte wasabi üretilir. Japonya dışında gerçek wasabi bulmak çok zordur.