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  3. Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne ad verilir?
01 Haziran 2020 Pazartesi 21:06 | Son Güncelleme:

Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne ad verilir?

Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne ad verilir"

Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne ad verilir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 1 Haziran Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne ad verilir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne ad verilir?

A: Empatik sinir sistemi

B: Antipatik sinir sistemi

C: Nörotik sinir sistemi

D: Sempatik sinir sistemi

Doğru cevap: D Sempatik sinir sistemi


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