Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne ad verilir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…



Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne ad verilir?



A: Empatik sinir sistemi

B: Antipatik sinir sistemi

C: Nörotik sinir sistemi

D: Sempatik sinir sistemi

Doğru cevap: D Sempatik sinir sistemi