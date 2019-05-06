Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0222
  • 6,7478
  • 247.914
  • 91.958
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Vücutlarına sarılı 3 kilo esrarla yakalandılar

Vücutlarına sarılı 3 kilo esrarla yakalandılar

Vücutlarına sarılı 3 kilo esrarla yakalandılar

Niğde'de, yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, 2 kişinin vücutlarına sarılı 3 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan R.A. ve S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında, şehirler arası yolcu otobüslerinde narkotik köpeği 'Maya' ile arama yaptı. Otobüste yolcu olarak bulunan ve köpeğin tepki verdiği R.A. ve S.G.'nin üzerlerinde arama yapıldı. İkilinin sırtlarına korse ile sarılarak, bantlanmış toplam 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A. ve S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Madonna'dan itiraf: Çocuklarıma cep telefonu almak...
Hadise'den yıllar sonra gelen itiraf: Ben o zaman küçüktüm
Serdar Ortaç'ın büyük acısı: Sürekli ağlıyorum
Can Yaman'dan Demet Özdemir'e aşk sözleri
Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in kızı Arya'nın 2. yaşı böyle kutlandı
Zayıflama yöntemlerine dair Diyetisyen Merve Bilge Atalay´ın 7 altın kuralına kulak verin. Daha sağl

Zayıflama Yöntemleri | 7 Altın Kural

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Marmara’da tarlalar sarıya büründü

İlk teravih namazı kılındı