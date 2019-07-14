Volfram madeni nedir? Volfram nerede kullanılır?

Volfram madeninin nerede kullanıldığı merak edilen konular arasında yerini aldı. Vatandaşlar volframın ne olduğunu merak ediyorlar. Bu madenin diğer adı tungstendir. Tungsten, metaller arasında en yüksek ergime noktasına sahip bir malzemedir. Sembolü “W” şeklinde gösterilir. Tungsten yapısal olarak çok kuvvetlidir. Öyle ki; tungsteni parçalamak elmastan daha zor bir işlemdir. Çelikten çok daha sert bir yapısı vardır. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

VOLFRAM (TUNGSTEN) NEDİR?

Tungsten veya diğer adıyla volfram, atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan ve kimyasal simgesi W ile gösterilen, yoğunluğu 19,3 g/cm³ olan, 3482 °C'de eriyebilen kimyasal bir element.

Tungsten, metaller arasında en yüksek ergime noktasına sahip bir malzemedir. Sembolü “W” şeklinde gösterilir. Tungsten yapısal olarak çok kuvvetlidir. Öyle ki; tungsteni parçalamak elmastan daha zor bir işlemdir. Çelikten çok daha sert bir yapısı vardır. Ayrıca yüksek sıcaklıklara maruz kalabilir ve yapısı bozulmadan muhafaza edilebilir. Bu yüzden ticaret ve endüstri alanlarındaki uygulamalar için en uygun malzemeler arasında yer almaktadır. Ergime noktası 6192°F veya 3422°C’dir.

VOLFRAM NEREDE KULLANILIR?

Çok sert olması nedeniyle özel sanayi çeliği olarak kullanılır. Demiryolu, iş makineleri, uçak ve gemi yapımı yanında, ampüllerde enerjiyi ışığa çevirmede kullanılır. Bursa Uludağ’da çıkarılıp işletilmektedir.