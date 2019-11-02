3 Kasım maratondan dolayı kapalı yollar hangileri? 41.Maraton İstanbul koşusu nereden başlıyor?

Vodafone Maraton İstanbul koşusu saat kaçta, nereden başlıyor? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 41. Vodafone İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Bu yılki koşu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından ‘İstanbul Senin, Durma Koş!’ sloganıyla düzenleniyor.106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun yer alacağı maratonda, halk koşusu kategorisine 100 binin üzerinde İstanbullunun katılması bekleniyor. Vodafone Maraton İstanbul koşusu saat kaçta, Pazar günü hangi yollar kapalı? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

VODAFONE HALK KOŞUSU BAŞLANGIÇ NOKTASI NERESİ?

Halk koşusu startı 09.45'te Altunizade Köprüsü altında başlayacak ve İnönü Stadı önünde sona erecek.

VODAFONE İSTANBUL MARATONU START NOKTASINA ULAŞIM NASIL OLACAK?

Yarış sabahı aşağıdaki noktalardan start noktasına ücretsiz sporcu otobüsleri kaldırılacaktır. İETT araçları transferleri ile ilgili toplanma saati 06:30'dur. Mecidiyeköy meydanından otobüsler kalkacaktır.

Halk koşusu sporcularını start noktasına taşıyacak otobüsler ise Mecidiyeköy'den 07.00-08.00 saatleri arasında kalkacak.

3 KASIM PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

41. Vodafone İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Gece saat 3’te kapanacak olan yollar saat 15:00'ten itibaren araç trafiğine açılacak.

3 Kasım Pazar günü yola çıkacak sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif rotaları kontrol etmeleri gerekiyor.

ANADOLU YAKASINDA KAPATILACAK YOLLAR

• Kısıklı Caddesi,

• D-100 kuzey ve güney katılım,

• Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım,

• Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım,

• Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım,

• Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım,

• Güney Zincirlikuyu ayrımı,

• Sait Çiftçi katılımı,

• Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım,

• Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,

• Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım,

• FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım,

• Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım,

• Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası.

AVRUPA YAKASINDA KAPATILACAK YOLLAR

Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VIP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri."