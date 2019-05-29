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29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:18 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:18

Vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama

Vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama

Yurt dışına seyahat için vize almak isteyen vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 95 kişiden 18'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki  işlemleri tamamlanan şüphelilerden 88'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye  getirildi. 7 zanlı savcılık talimatıyla emniyette serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'e ifade  veren şüphelilerden 67'si tutuklama, 13'ü ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh  Ceza Mahkemesine sevk edildi. Zanlılardan 8'i savcılık tarafından  serbest  bırakıldı.

Nöbetçi mahkemede, aralarında örgütün elebaşı Muhammet Fatih T. ile  Salim D'nin de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. Mahkeme, diğer şüphelileri adli  kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı seyahati için vize almak isteyenleri dolandıran suç  örgütüne yönelik 22 Mayıs'ta Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon  düzenlemiş, hakkında gözaltı kararı verilen çoğu kadın 110 kişiden 95'i  yakalanmıştı.

Vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıkmıştı.

AA

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