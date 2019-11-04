Vincent van Gogh'un 1889'da yaptığı 'Yıldızlı Gece' adlı tablosunda hangisi yoktur? Milyoner sorusu!

Vincent van Gogh'un 1889'da yaptığı 'Yıldızlı Gece' adlı tablosunda hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Vincent van Gogh'un 1889'da yaptığı 'Yıldızlı Gece' adlı tablosunda hangisi yoktur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

A: Traktör

B: Kilise

C: Servi ağacı

D: Sabah yıldızı

Doğru cevap: A Traktör